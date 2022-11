Milazzo: a piazza Caio Duilio lo “Street food Sicily on tour”

28 Novembre 2022 20:48

Le eccellenze del cibo di strada di selezionati operatori fanno tappa a Milazzo nel pe-riodo natalizio. Dal 16 al 18 dicembre in piazza Caio Duilio infatti si terrà lo “Street food Sicily on tour”, tour gastronomico dedicato allo Street food. Sarà allestito un “vil-lage” con 10 casette in legno trasformate in stand gastronomici dove poter apprezzare specialità della nostra regione. “Una tre giorni dedicata al buon cibo da strada e al di-vertimento – afferma l’esperto dell’Amministrazione, Giuseppe Abbriano – con live music e specialità da gustare. Un evento di richiamo perché l’obiettivo è quello di at-trarre turisti anche nel periodo di bassa stagione, coinvolgendo i viaggiatori del gusto in un periodo particolare dell’anno”.

La “tre giorni di dicembre” – aggiunge il sindaco Midili – sarà una anteprima dell’evento che faremo nel mese di giugno. Crediamo molto in queste iniziative che sono motivo di richiamo per i visitatori e ci permettono così di dare vitalità alla nostra città e valorizzare il cibo di strada siciliano che ha una tradizione secolare. Senza tra-scurare che questa tipologia di eventi rappresenta un ulteriore supporto per diversi settori legati all’enogastronomia, e dunque anche per il turismo enogastronomico che è una grande opportunità per il nostro territorio”.