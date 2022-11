Mattinata di incidenti a Palermo: tre scontri e sette auto distrutte in poche ore

20 Novembre 2022 11:31

Una mattinata di incidenti, quella odierna, a Palermo. In poche ore, infatti, si sono verificati tre scontri il cui computo è di sette auto distrutte e di sette feriti trasportati in ospedale. Il primo si è verificato questa notte, nella zona di Partinico, sulla statale 113, all’altezza del chilometro 219. Nel sinistro, due auto si sono scontrate e si sono ribaltate, con gli automobilisti di entrambi i mezzi feriti. Poi il secondo si è verificato qualche ora più tardi, all’alba, in autostrada, all’altezza di Balestrate. Tre auto coinvolte e tre persone ferite.

Il terzo invece si è verificato questa mattina sulla statale Palermo Sciacca, all’altezza di Altofonte. C’è stato lo scontro tra due auto e anche in questo caso gli occupati sono rimasti feriti (due di loro) e trasportati in ospedale, con le auto distrutte. Intervenuti sul posto 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.