Reggio Calabria, esplode bombolone del gas: un morto e due feriti gravi | NOMI

26 Novembre 2022 12:12

Una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite, una delle quali ha perso un braccio e l’altra e’ sotto shock in ospedale a Reggio Calabria a seguito dello scoppio di alcune bombole di gas in un locale adibito a deposito di attrezzi in contrada “Pezzolo” di Bagnara Calabra, nel Reggino. La vittima è un imprenditore, che era il proprietario del deposito, mentre il ferito sarebbe un suo collaboratore, un idraulico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Si esclude, dunque, l’origine dolosa.

La persona deceduta e’ un ferroviere, Domenico Venuto, sposato, con figli, mentre il ferito piu’ grave si chiama Rocco Velardo, proprietario del capannone. Il terzo ferito, secondo quanto si apprende, non e’ in gravi condizioni.