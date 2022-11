Reggio Calabria, ordinanza di non potabilità dell’acqua nella zona nord | DETTAGLI

16 Novembre 2022 15:55

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “in seguito ad alcune verifiche effettuate, il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha firmato una ordinanza, in via cautelativa, che sancisce il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, limitatamente alle zone in sinistra idraulica della fiumara Catona dal civico 70 di Via Emilia verso valle, comprese Via Umberto I, Via S. Antonino, Via Santa Domenica e l’intera contrada San Cono, Via Sabauda fino all’incrocio con Via Calcara a destra, e fino all’incrocio con via Medina a Sinistra; alle zone in destra idraulica alla fiumara Catona, contrade Santa Lucia e San Pietro. Il Servizio Idrico Integrato, incardinato presso il Settore n. 9 Ambiente, provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge”.