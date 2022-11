Messina Futsal, novità in panchina: è Battiato il nuovo tecnico

4 Novembre 2022 15:34

Il Messina Futsal sfida l’Arcobaleno Ispica con Salvatore Battiato in panchina

Il Messina Futsal affronterà domani (sabato 5 novembre, ndr) l’Arcobaleno Ispica con una novità in panchina. Per impegni lavorativi, mister Sergio Carnazza non potrà seguire più la prima squadra, ma rimarrà all’interno della famiglia giallorossa, rivestendo il ruolo di team manager. La conduzione tecnica è stata affidata a Salvatore Battiato, che era già all’interno dello spogliatoio del club peloritano come portiere. Battiato ha condotto, due anni fa, il Mortellito alla storica promozione in B.

“Sergio per motivi di lavoro non può essere più il sabato con noi, ma rimarrà nella società in un’altra veste – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – insieme al direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, abbiamo optato per questa soluzione interna, in linea con programmi e ambizioni. Salvatore è motivato e conosce bene i giocatori che ha a disposizione. Ringrazio di cuore Sergio per l’ottimo lavoro svolto”. Ritornando all’imminente sfida di campionato, valida per la 6ª giornata di serie B, mancheranno gli infortunati Andrea Cucinotta e Andrea Consolo. Arbitreranno il match (inizio ore 16,00) i signori Maurizio Barco di Cosenza e Ferdinando Tino di Lamezia Terme (cronometrista Giovanni Conte di Catania).

Partite 6ª giornata serie B (girone H): Casali del Manco-Mascalucia C5; Città di Palermo-Città di Acri; Real Termini-Mirto; Arcobaleno Ispica-Messina Futsal; Ecosistem Lamezia-Villaurea; Monreale-Megara Augusta.

Classifica: Città di Palermo 12; Ecosistem Lamezia 11; Megara Augusta 10; Città di Acri 9; Mirto 8; Monreale 7; Mascalucia C5, Drago Acireale e Casali del Manco 6; Messina Futsal 5; Real Termini 3; Villaurea 2; Arcobaleno Ispica 0.

GIOVANILE – Secondo appuntamento casalingo per l’Under 19, che affronterà domenica 6 (ore 11), sul parquet del “PalaMili”, il Futsal Canicattì.