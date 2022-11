È calabrese la giovane arrestata a Istanbul | NOME

27 Novembre 2022 14:54

È Dalila Procopio, 25 anni, la giovane calabrese arrestata dalle forze dell’ordine turche durante una protesta a Istanbul nella giornata di venerdì. La conferma arriva dalla Farnesina che è in contatto con i suoi familiari, residenti in provincia di Catanzaro. La giovane si trovava ad Istanbul in Erasmus ed è stata arrestata due giorni fa, dopo aver preso parte ad una manifestazione durante la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La vicenda viene seguita dal Ministero degli Esteri e, da quanto filtra dagli ambienti diplomatici, la calabrese potrebbe essere espulsa dalla Turchia e tornare a giorni in Italia.