Rosy Bindi: “urge dialogo tra Pd e M5S”

9 Ottobre 2022 19:04

Le parole di Rosy Bindi ospite di “In mezz’ora in più” su Raitre

“Vorrei un dialogo tra il Partito democratico ed il Movimento 5 Stelle”, è quanto afferma Rosy Bindi, ospite di “In mezz’ora in più” su Raitre. “Non perché, come dice qualcuno, vorremmo l’annessione del Partito democratico ai Cinquestelle, semplicemente perché credo che il Partito Democratico non possa farsi passare avanti sui temi della pace, del lavoro, della lotta alla precarietà, della lotta alla povertà, del superamento delle diseguaglianze, perché il perno della sinistra in Italia deve farlo intorno a questi contenuti e deve avere l’ambizione di unire gli operai e gli imprenditori”, conclude.