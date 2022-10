‘Ndrangheta, è morto Umberto Bellocco: era al 41bis, avvocati annunciano denuncia per “fare chiarezza”

22 Ottobre 2022 10:08

Umberto Bellocco era detenuto presso la Casa di Reclusione Milano Opera in regime 41bis

Oggi 22 ottobre 2022 è deceduto il sig. Umberto Bellocco cl.37. Già detenuto presso la Casa di Reclusione Milano Opera in regime 41bis, il sig. Umberto Bellocco ha potuto avere almeno il conforto dei familiari più stretti negli ultimi giorni, avendo l’avv. Luca Cianferoni, legale del ridetto unitamente all’avv. Pintus, chiesto e ottenuto la sospensione della pena e l’allocazione in regime ospedaliero con possibilità di incontro continuativo durante le ultime fasi di vita con i familiari più stretti. Una denuncia è stata già presentata perché sia fatta chiarezza su eventuali responsabilità in ordine alle mancate cure da parte dei sanitari competenti.