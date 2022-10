Autostrada del Mediterraneo, adeguamento degli impianti tecnologici: le gallerie interessate

21 Ottobre 2022 19:32

L’Anas comunica lavori di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie nelle province di Cosenza, Catanzaro e Potenza

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha avviato gli interventi di ripristino e adeguamento tecnologico degli impianti di illuminazione e di sicurezza a servizio delle gallerie tra le province di Cosenza, Catanzaro e Potenza. Le attività riguardano le gallerie Monaco e Timpa delle Vigne, tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Falerna e delle gallerie Costa del Monte e Serra Rotonda, tra gli svincoli di Lauria Nord e Laino Borgo. Per consentire i lavori in piena sicurezza, sono attivi dei restringimenti di carreggiata con chiusura della corsia di marcia, dal km 301,800 al km 302,800 in direzione sud e dal km 140,900 al km 156,400 in direzione nord.

Gli interventi prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti, il rifacimento del sistema di videosorveglianza, la rilevazione incendi, la realizzazione di impianti fotovoltaici dei quali uno a servizio delle gallerie, la sostituzione degli indicatori di corsia, colonnine SOS e, non ultimo, il rifacimento del sistema SCADA per il controllo la supervisione e l’acquisizione dei dati provenienti dai dispositivi di campo.

Tutti gli impianti verranno integrati sulla piattaforma Anas denominata “Stig” attraverso la quale saranno monitorati h/24 dalla Sala Operativa e dall’Uffici Impianti e Sistemi.

