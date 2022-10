25 Ottobre 2022 14:28

Governo, le parole del vicepremier e ministro per le Infrastrutture e per la Mobilita’ sostenibili Matteo Salvini sul discorso di Giorgia Meloni

“Bellissimo il discorso di Giorgia. Musi lunghi a sinistra, speranza e fiducia per gli italiani. Ribaditi impegni su tasse, pensioni, lavoro, sicurezza, autonomia e riforme. Per quanto mi riguarda: sbloccare cantieri e opere pubbliche ferme e attese da anni, creando lavoro e ricchezza, sara’ il mio impegno giorno e notte“. Lo afferma il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e per la Mobilita’ sostenibili, Matteo Salvini.