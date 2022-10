Il governo Meloni ottiene la fiducia alla Camera con 235 sì contro 154 no

25 Ottobre 2022 20:46

Governo Meloni, ok alla fiducia con 235 sì. Voto contrario di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle

Dopo una lunga discussione, il Governo di Centro/Destra ottiene la fiducia dalla Camera dei Deputati con 235 sì contro 154 no e 5 astenuti. La maggioranza alla Camera sulla carta può contare su 236 voti (sarebbero 237 ma il presidente Lorenzo Fontana non vota), quindi ne ha incassato uno in meno. Si è chiuso un’intensa giornata con il primo discorso di Giorgio Meloni, la discussione, la replica ed infine le dichiarazioni di voto.

Hanno votato a favore del Governo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, hanno votato contro Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra mentre si è astenuto l’unico deputato che fa riferimento a Cateno De Luca, Francesco Gallo.