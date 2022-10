Catanzaro: limitazioni al transito veicolare sulla SS280

14 Ottobre 2022 17:48

Per la manutenzione degli impianti nella galleria Sansinato, limitazioni al transito veicolare sulla SS280 ‘dei due mari’, a Catanzaro

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha programmato gli interventi di manutenzione degli impianti nella galleria ‘Sansinato’, sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, nel territorio comunale di Catanzaro. Le attività interesseranno, nel dettaglio, gli impianti di illuminazione e antincendio, e contestualmente verranno eseguite le indagini di laboratorio propedeutiche alla progettazione del risanamento del rivestimento della galleria. Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 17 e fino alle ore 21:00 di venerdì 28 ottobre, sarà in vigore la chiusura della galleria in direzione Catanzaro.

Il traffico veicolare verrà deviato lungo la carreggiata in direzione Lamezia Terme, predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 31,100 al km 29,000.