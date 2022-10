Accordo nell’Unione Europea: stop alle auto benzina e diesel dal 2035

28 Ottobre 2022 17:38

L’accordo persegue l’obiettivo del 100% di auto e furgoni a zero emissioni entro il 2035

L’Unione Europea dopo una lunga trattativa tra Eurocamera, Consiglio Ue e Commissione trova l’accordo finale: a partire dal 2035 non potranno essere più vendute auto a benzina o diesel. “E’ una decisione storica”, afferma Pascal Canfin, presidente della commissione Ambiente del Parlamento Europeo. “Stiamo anche avviando il processo per avere nel 2025, dopo una precisa valutazione delle esigenze finanziarie, un Fondo di transizione dedicato ai dipendenti del settore e nel 2023 una nuova legge accelererà la diffusione delle flotte aziendali”, ha aggiunto Canfin toccando uno dei punti più delicati del pacchetto: gli effetti sull’occupazione. L’accordo in sostanza persegue l’obiettivo del 100% di auto e furgoni a zero emissioni entro il 2035.

“L’intesa– spiega il Consiglio Ue– prevede che il meccanismo di incentivi normativi sarà mantenuto per i veicoli a zero e basse emissioni fino al 2030. Nell’ambito di questo meccanismo, se un produttore raggiunge determinati parametri di riferimento per le vendite di veicoli a zero e basse emissioni, può essere premiato con obiettivi di C02 meno severi. I co-legislatori hanno deciso di aumentare il parametro al 25% per le auto e al 17% per i furgoni fino al 2030. L’accordo include una clausola di revisione che garantirà che nel 2026 la Commissione valuti attentamente i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 100% delle emissioni e la necessità di rivedere tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride”.