Al via i lavori per il progetto “Polis” nell’ufficio postale di Cetraro

20 Ottobre 2022 13:17

Cetraro: nuovi spazi per attività innovative e molti servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini nella sede di Piazza Mercato

L’ufficio postale di piazza Mercato a Cetraro è stato scelto come primo ufficio in Calabria nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sarà quindi interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Cetraro sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione per cittadini attraverso i canali fisico digitali dell’Azienda e che si aggiungeranno, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle singole istituzioni.

Poste Italiane, in concomitanza dell’avvio dei lavori previsto per la sede di Piazza Mercato, continuerà a garantire ai cittadini di Cetraro i servizi postali e finanziari attraverso l’ufficio postale temporaneo di via Amalfi, a Cetraro Marina, disponibile per tutta la durata dei lavori nella sede di Piazza Mercato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,10. Nella sede sarà disponibile anche una sala consulenza e l’ATM Postamat dove oltre ai prelievi automatici di denaro, si potranno effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.