Reggina-Cittadella nel nome di Massimo Bandiera: il club mette in campo un’iniziativa speciale

14 Settembre 2022 20:45

La Reggina comunica che la partita di sabato tra gli amaranto e il Cittadella sarà nel ricordo di Massimo Bandiera, ex dirigente del club stimato e apprezzato, scomparso proprio un anno fa. E per questo la società ha messo in campo l’iniziativa speciale di devolvere parte dell’incasso della sfida all’AIL

“19 settembre 2021. La Reggina e la città di Reggio Calabria perdevano un grande uomo ed un professionista esemplare, capace di lasciare un’impronta incancellabile. 17 settembre 2022. La partita casalinga contro il Cittadella, rappresenterà una nuova occasione per omaggiare Massimo Bandiera, a quasi un anno dalla sua scomparsa. Sulla scia del sentimento e del ricordo, la Reggina devolverà parte dell’incasso all’AIL sezione Alberto Neri di Reggio Calabria-Vibo, Associazione che da decenni si occupa della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma”. Con questa nota, la Reggina comunica che la partita di sabato tra gli amaranto e il Cittadella sarà nel ricordo di Massimo Bandiera, ex dirigente del club stimato e apprezzato, scomparso proprio un anno fa. E per questo la società ha messo in campo l’iniziativa speciale di devolvere parte dell’incasso della sfida all’AIL.

“Unitamente alla donazione – si legge ancora – il club metterà in campo un’ulteriore attività per premiare l’encomiabile operato dell’AIL, offrendo l’opportunità ai tifosi amaranto che accorreranno allo stadio di presentare un’offerta libera (nel pre-gara, durante l’intervallo e nel post-gara) nei punti di raccolta predisposti nelle tribune del Granillo. Il ricavato andrà interamente all’Associazione”.