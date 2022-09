Messina: trasferimento della postazione di Continuità Assistenziale di Savoca nella nuova sede

1 Settembre 2022 13:32

L’Asp di Messina comunica il completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della nuova sede della postazione di Continuità Assistenziale di Savoca

L’Asp di Messina comunica il completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della nuova sede della postazione di Continuità Assistenziale di Savoca in via Cappuccini n. 11 come da nota prot. n. 4541422 del 25.03.2022 Uoc tecnico. Si dispone dunque che la postazione di Continuità Assistenziale di Savoca, venga trasferita dalla momentanea sede di Santa Teresa di Riva via Falcone e Borsellino (lungomare) alla nuova sede in via Cappuccini 11 a Savoca, dal 3 settembre 2022.

Il recapito telefonico rimane invariato ed è il numero tel 0942761124.