Maltempo, a Reggio Calabria solita storia: pioggia abbondante ma breve e la città si allaga | FOTO

26 Settembre 2022 16:45

Alcune zone di Reggio Calabria, soprattutto a sud, allagate a causa della pioggia di questa mattina, intensa ma breve

Solita storia. Solita pioggia, abbondante e intensa ma breve. Soliti danni. Reggio Calabria allagata, con rifiuti e detriti ad otturare le vie di fuga dell’acqua piovana, che non defluisce e rimane a galla, creando disagi per le strade. E’ successo anche oggi, nella città dello Stretto. Un bell’acquazzone, questa mattina, ha rinfrescato l’aria e trasportato Reggio in autunno, per la felicità di chi attendeva con ansia un po’ di pioggia dopo i mesi estivi.

Quando piove, però, nel territorio reggino c’è sempre da fare i conti con la variabile “allagamento”, abbastanza diffusa anche con pochi minuti di pioggia. E ad essere sommerse dall’acqua sono le solite zone, soprattutto a sud, tra Ravagnese-Saracinello e il sottopasso di San Leo, come si può vedere da alcune immagini a corredo dell’articolo.