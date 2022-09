Catanzaro: sorpreso in un magazzino con marijuana e hashish, arrestato 23enne

6 Settembre 2022 08:51

Rinvenuta droga e la somma contante di 925 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio

Nella serata del 3 settembre i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro durante un servizio di pattugliamento del territorio nell’area nord della città hanno notato un 23enne catanzarese il quale, alla vista della pattuglia, si è chiuso all’interno di un magazzino. I militari hanno deciso quindi di approfondire la situazione entrando nel magazzino e sottoponendolo a perquisizione.

All’interno, suddivisi in vari involucri, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 1,2 chilogrammi di marijuana e un chilogrammo di hashish, oltre alla somma contante di euro 925, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’A.G. è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.