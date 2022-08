Stromboli: la Regione dichiara lo stato di emergenza

13 Agosto 2022 18:58

I cittadini dell’Isola potranno chiedere ristori per i danni subiti dalla calamità naturale

La Regione Siciliana dichiara lo stato di emergenza per l’isola di Stromboli e “chiede al governo nazionale di fare lo stesso”. E’ quanto scrive sui social Nello Musumeci, governatore uscente dell’Isola. “Ho convocato per il giorno di Ferragosto una apposita seduta straordinaria del governo regionale – spiega Musumeci – . In attesa di ricevere una dettagliata relazione dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, sono in contatto con i nostri dirigenti che coordinano il lavoro sull’isola”.

“Un centinaio di volontari che, assieme ai vigili del fuoco ed alle Forze dell’ordine, sono impegnati nella rimozione di fanghi e detriti e nel ripristino della viabilità. La delibera del governo regionale servirà anche ad avviare le procedure per chiedere i ristori a quanti hanno subìto danni dalla calamità”, conclude il presidente Musumeci.