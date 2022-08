Salvini a Reggio Calabria: “Ponte sullo Stretto opera irrinunciabile” | INTERVISTA

3 Agosto 2022 22:29

Salvini a Reggio Calabria: “migranti nelle palestre? Non è possibile. Servono decreti sicurezza rigidi”

Tappa a Reggio Calabria, per il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la mattinata trascorsa tra Bari e Basilicata e pomeriggio a Cosenza e Catanzaro. Appuntamento al Catona Sport Village, per il segretario del Carroccio, per una cena elettorale. “Il Ponte sullo Stretto è un’opera irrinunciabile. Con noi al Governo si farà e sarà pagata interamente dai privati. E’ un impegno che sono in grado di prendermi ed assolutamente in grado di mantenere”, rimarca Matteo Salvini, in un colloquio con i giornalisti. Non poteva mancare un accenno alla questione migranti: “palestre occupate qui a Reggio? Non è possibile, domani sarò a Lampedusa, servo decreti sicurezza rigidi”, evidenza l’ex ministro degli Interni.

“Qui c’è anche un problema strade – prosegue- non ci possono volere ore ad attraversare la Calabria da Nord a Sud. Qui i giovani chiedono lavoro e non sussidi e su questo dobbiamo lavorare”. “La coalizione di sinistra? Un’ammucchiata, un’armata brancaleone in cui c’è tutto dentro da Fratoianni a Gelmini, da Calenda a Di Maio. Noi di Centro/Destra, invece, siamo compatti e abbiamo dimostrato di poter essere concreti. Vi ricordo che noi abbiamo fermato la legge Fornero, gli sbarchi, le cartelle di Equitalia. Dateci fiducia”, conclude Salvini.