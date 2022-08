Reggio Calabria, addio dehors. Il Comune punta sulle Ztl: l’elenco delle strade interessate

2 Agosto 2022 12:11

L’ordinanza pubblicata questa mattina riguarda la fascia serale / notturna, dalle 20 alle 02 ed è valida fino al 30 settembre 2022

Il Comune di Reggio Calabria ha abbandonato l’idea dei dehors sul Lungomare Matteotti, per l’estate in corso si mirerà sulle ZTL (Zone a traffico limitato) nella fascia serale / notturna, ore 20.00 – 02.00, fino al 30 settembre 2022. Le modifiche relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli sono state approvate con la delibera della Giunta Comunale n. 151 dello scorso 29 luglio 2022 e trasmesse alla cittadinanza con un’ordinanza pubblicata questa mattina tramite il sito ufficiale. Il provvedimento, secondo quanto si legge nel testo del documento, è stato preso per aiutare le attività locali in questa situazione di crisi economica e disoccupazione, ma anche per favorire l’organizzazione di eventi e serate. Anche per i gazebo esterni il tentativo era stato provato per simili ragioni ma, viste le polemiche dello scorso anno, l’esperimento è stato messo da parte.

Di seguito l’elenco dei tratti di strada interessati dall’ordinanza, alcuni dei quali era già in precedenza ZTL: