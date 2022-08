Messina, il deputato Navarra non sarà candidato alle prossime elezioni: “ringrazio Renzi e il Pd per l’opportunità”

16 Agosto 2022 15:48

L’ex Rettore dell’Università di Messina ha comunicato la decisione sui social

Il deputato Pietro Navarra non sarà tra i candidati alle prossime elezioni nazionali. E’ il diretto interessato a comunicarlo tramite i propri canali social. L’ex Rettore dell’Università di Messina (2013-2018) si era candidato alla Camera dei deputati con il Partito Democratico alle scorse elezioni del 2018, risultando eletto, ma per il prossimo 25 settembre il suo nome non sarà in lista. “La politica è servizio. Per questo vivo questo momento con equilibrio e serenità – spiega – . Ringrazio Matteo Renzi, l’allora segretario del PD, per avermi dato l’opportunità di servire il mio Paese in Parlamento e il PD tutto per l’esperienza vissuta in questi anni tra colleghi di innegabili capacità e senso del dovere”.

Navarra, membro della Commissione per il Bilancio della Camera, ringrazia infine “tutte e tutti gli amici e sostenitori e i tanti amministratori pubblici delle province di Messina ed Enna che non mi hanno fatto mai mancare il loro sentito supporto durante il mio impegno parlamentare. Dopo qualche giorno di riposo, non farò venire meno il mio impegno, seppure a diverso titolo, nelle istituzioni per contribuire a dare un futuro migliore alla nostra comunità”.