La Calabria abbraccia Luigi Strangis | VIDEO

27 Agosto 2022 10:48

Il concerto di Luigi Strangis a Lamezia Terme: la videoclip

“Luigi orgoglio lametino” recita uno dei tantissimi cartelloni che i fans dell’ultimo vincitore di Amici hanno dedicato al loro ormai popolare concittadino. Già dal pomeriggio, si respira un’aria di entusiasmo intorno allo Stadio D’Ippolito di Lamezia. Le bancarelle vendono cappellini, sciarpe e gli immancabili occhiali bianchi, accessorio che di più identifica il look di Luigi Strangis, 21 anni, artista eclettico, esploso grazie all’inatteso successo nel talent dei talent.

Suona, canta, balla, sembra un artista navigato, ma ciò che lo avvicina di più agli adolescenti è la sua semplicità. Concede sorrisi, ringrazia chi gli chiede un selfie, ha l’aria da bravo ragazzo. Sul palco, invece, ha il carisma di una star. Le ragazzine lo invocano, sventolando poster con i messaggi più disparati: dall’invito alle nozze al richiamo alla fierezza dell’essere conterraneo ed ancora centinaia di cartelli con la scritta “Sei casa”, a sottolineare la familiarità con cui il personaggio lega con i propri sostenitori.

Giungono famiglie da mezza Calabria e anche oltre. I genitori accompagnano i propri ragazzi fra lo stupore e l’imbarazzo. Qualche mamma si adegua all’entusiasmo dilagante, indossando sciarpa e occhiali e provando a stornellare i pezzi che le figlie cantano a squarciagola: “Vivo”, “Tondo”, “Muro”, “Riflessi”, “Partirò da zero”. L’apice dell’entusiasmo arriva con “Tienimi stanotte” quando Luigi accoglie il ripetuto invito a scendere fra il pubblico; è un abbraccio incontenibile che dà sfogo alle ore di attesa prima dietro i cancelli e poi sotto il palco, dove i più fortunati hanno conquistato i posti più ambiti.

Il concerto si chiude con il bis dei brani più amati e l’immancabile selfie, spalle al pubblico. Un successo targato Lamezia, vista la macchina organizzativa capitanata da Ruggero Pegna. “Abbiamo fatto il tifo per lui ad Amici”, ci raccontano le reggine Gaia e Giorgia, accompagnate dai genitori“ e ne abbiamo apprezzato non solo la bravura come cantante e musicista, ma il carattere socievole, umile e generoso”. “Quando ha vinto hanno svegliato il condominio”, ci dice la mamma. “Questo è il nostro primo concerto”, aggiunge Gaia, “e siamo felici i nostri genitori ci abbiano voluto fare questo regalo, non vedevamo l’ora arrivasse questo momento”. È stato un giorno memorabile per loro e per i 5000 che hanno fatto da cornice ad un concerto che neppure Luigi dimenticherà facilmente.