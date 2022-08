Elezioni: tutti i candidati della Lega all’Uninominale alla Camera ed al Senato | NOMI

19 Agosto 2022 22:11

Elezioni, la Lega ottiene 68 candidati su 221 collegi uninominali. Ci sono 45 candidati nei collegi uninominali della Camera e 23 nei collegi uninominali del Senato

Poco fa la Lega ha ufficializzato i candidati nei collegi dell’Uninominale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Nell’ambito della coalizione di centrodestra, il Carroccio di Matteo Salvini ottiene 68 candidati su 221 collegi uninominali. Ci sono 45 candidati nei collegi uninominali della Camera e 23 nei collegi uninominali del Senato. In Calabria alla Camera i candidati sono Domenico Furgiuele mentre in Sicilia Valeria Sudano e Antonino Minardo. Al Senato in Calabria è candidata Tilde Minasi, in Sicilia Mario Barbuto.

I candidati della Lega all’uninominale alla Camera

I candidati della Lega all’uninominale alla Camera. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi. In Lombardia Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli Venezia Giulia Vannia Gava e Massimiliano Panizzut. In Toscana Elisa Montemagni, Tiziana Nisini e Edoardo Ziello. Nelle Marche Giorgia Latini e Mirco Carloni. In Umbria Virginio Caparvi. Nel Lazio Simonetta Matone, Federico Freni e Nicola Ottaviani. In Abruzzo Alberto Bagnai, in Puglia Davide Bellomo e Rossano Sasso. In Calabria va Domenico Furgiuele. In Sicilia Valeria Sudano e Antonino Minardo. In Sardegna Dario Giagoni. In Emilia Romagna Jacopo Morrone, Laura Cavandoli e Benedetta Fiorini. In Campania Tina Donnarumma e Attilio Pierro.

I candidati della Lega nell’uninominale al Senato

In Piemonte Marzia Casolati (Torino città) e Giorgio Bergesio (Cuneo). In Liguria Stefania Pucciarelli (La Spezia). In Lombardia Massimiliano Romeo (Varese), Maria Cristina Cantù (Milano), Gian Marco Centinaio (Pavia), Daisy Pirovano (Bergamo) e Stefano Borghesi (Brescia). In Veneto Mara Bizzotto (Vicenza) e Paolo Tosato (Verona). In Emilia Romagna Elena Murelli (Piacenza-Parma). In Toscana Manfredi Potenti (Livorno). Nel Lazio Giulia Bongiorno (Roma Est) e Claudio Durigon (Viterbo). In Campania Pina Castiello (Napoli). In Puglia Roberto Marti (Lecce). In Calabria Tilde Minasi (Reggio Calabria). In Sicilia Mario Barbuto (Palermo). In Valle d’Aosta Nicoletta Spelgatti. In Trentino Alto Adige Martina Loss (Trento), Elena Testor (Valsugana), Maurizio Bosatra (Bolzano) e Rita Mattei (Merano).