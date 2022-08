26 Agosto 2022 11:09

Elezioni, Letta accusa: “la Russia è entrata in questa campagna elettorale”

“La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C’è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin”, è quanto ha affermato il leader del Pd Enrico Letta in un’intervista al giornale spagnolo El Periódico.