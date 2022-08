Continuano senza sosta le ricerche del 74enne scomparso nel cosentino

22 Agosto 2022 11:14

Le attività di setaccio della zona del cosentino sono proseguite per l’intera giornata di ieri e sono riprese stamane dopo la pausa notturna

Sono ancora senza esito le ricerca del settantaquattrenne cercatore di funghi disperso nei pressi di Piano Novacco, nel territorio di Saracena, di cui non si hanno notizie da sabato sera. Le attivita’ di setaccio della zona sono proseguite per l’intera giornata di ieri e sono riprese stamane dopo la pausa notturna. L’allarme era stato lanciato dai familiari dell’uomo, che non gode di buona salute, intorno alle 20.30 di sabato alla stazione Pollino del Soccorso alpino e speleologico Calabria che si e’ subito attivata. Una ventina di tecnici della Stazione sono in attivita’ assieme agli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), di Vigili del fuoco (Vvf), Carabinieri Forestali e Carabinieri. Le ricerche si sono concentrate intorno all’area del Piano di Novacco con squadre da terra con il supporto delle unita’ cinofile e dal cielo con l’ausilio dell’elicottero dell’Aeronautica Militare fatto arrivare dall’84 Centro SAR di Gioia del Colle.