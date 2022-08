Asd Roccella, ufficiale il nuovo allenatore: è Giampiero Squillace

5 Agosto 2022 21:15

Giampiero Squillace è il nuovo tecnico dell’Asd Roccella: l’annuncio ufficiale

La Società è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Giampiero Squillace. Comincia così la nota del Roccella, che annuncia il nuovo tecnico.“Bisogna stare sul pezzo perché questo è un anno importante – sono state le sue prime dichiarazioni da tecnico amaranto – Posso dire di essere non felice ma Stra-felice per la stima e per l’opportunità datami dal Presidente e dal Direttore, cercherò di ricambiare con il lavoro e con la dedizione”.