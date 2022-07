“I vaccini sono pericolosi”, Speranza commenta la sentenza del giudice di Firenze: “vergognosa!”

15 Luglio 2022 12:05

A Firenze il giudice civile Susanna Zanda ha deciso di reintegrare al lavoro una psicologa che non in regola con l’obbligo vaccinale anti-Covid: “gli effetti di questi farmaci ad oggi non sono prevedibili per la vita e la salute”

Una psicologa toscana sospesa dall’Ordine professionale perché non in regola con l’obbligo vaccinale anti-Covid imposto per legge alle professioni sanitarie “deve tornare a lavorare”. E’ questa la decisione a Firenze del giudice civile Susanna Zanda che ha addotto le seguenti motivazioni per revocare la sospensione della professionista disposta dall’Ordine: secondo la giudice “i vaccini alterano il Dna e sono pericolosi”. Le ragioni stanno facendo discutere l’opinione pubblica ed è per questo che l’Ordine degli Psicologi della Toscana ha già annunciato ricorso in tutte le sedi. “Non può essere costretta” a sottoporsi a vaccini “sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel Dna, alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la salute”, spiega la giudice in un provvedimento d’urgenza.

La legge sull’obbligo vaccinale poi si propone di “impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario”, ma il giudice rileva che “questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo”. E poi si fa riferimento ad un “fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”. Nominato anche l’art. 32 della Costituzione: “dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato”. Il giudice rileva anche “un’innegabile discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus”.

“Per cultura politica sono molto rispettoso del lavoro dei magistrati, ma questa sentenza è irricevibile, non ha fondamento scientifico ed è in contrasto con tutta la comunità internazionale. E’ una sentenza di cui, sinceramente, dobbiamo vergognarci”, sono state le dure parole del ministro Roberto Speranza, che ha commentato nel corso di un’intervista rilasciata al programma In Onda su La7. Nel frattempo, comunque, la psicologa di Pistoia è stata reintegrata dal giudice nel suo posto di lavoro e potrà esercitare “in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati”.

Alle critiche del ministro Speranza si aggiungono anche quelle dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze esprime “totale solidarietà” agli psicologi toscani. “Tutti gli ordini delle professioni sanitarie – ricorda il consiglio dell’Ordine dei Medici – devono rispettare il decreto legge 44 del 2021. E la vaccinazione e un obbligo morale degli esercenti le professioni sanitarie”. “Non ci sono e non ci devono essere eccezioni – continua l’Ordine dei Medici – . Oltre al necessario rispetto della legge c’è un tema di salute pubblica. Dopo ciò che è accaduto col Covid non possiamo permettere deroghe a comportamenti irresponsabili”.