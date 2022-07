La Reggina prende forma: la rosa aggiornata e la probabile formazione di Inzaghi

27 Luglio 2022 16:15

L’elenco completo dei calciatori che compongono al momento la rosa della Reggina e quale potrebbe essere la formazione tipo di mister Filippo Inzaghi

Quanti movimenti nel giro di poco più di una settimana in casa Reggina. E’ ottimo il lavoro che sta svolgendo in questi giorni il ds Massimo Taibi che ha dovuto recuperare terreno con la stagione amaranto che è iniziata in ritardo rispetto ad altre concorrenti. Il direttore ha messo a segno ottimi colpi in entrata, riuscendo ad ottenere quel mix di giovani e calciatori esperti come richiesto dal tecnico Filippo Inzaghi e che comunque è necessario per un campionato lungo ed equilibrato come la Serie B.

In primis sono arrivati i portieri Colombi e Ravaglia, per il binomio esperto-giovane come accaduto lo scorso anno con Micai e Turati. In difesa Camporese, Gagliolo e Dutu completano il pacchetto dei centrali, mentre Pierozzi rafforza la corsia di destra. Anche a centrocampo chiusi diversi buoni colpi: Obi, Lollo e Lombardi hanno la maturità giusta per gestire la mediana, il classe 2000 Agostinelli può rappresentare una sorpresa. In attacco sulle ali Canotto e Cicerelli giungono alla Reggina dopo l’ottima esperienza di Frosinone e si candidano a due maglie da titolari. In attacco ci sarà anche l’alternative Di Stefano. Probabilmente all’appello manca ancora qualcuno, il ds Taibi è all’opera per acquistare almeno un attaccante e un centrocampista. Al momento i nomi in pole sono quelli di Santander e Proia, ma le trattative sono ancora aperte. Di seguito la momentanea rosa.

Rosa Reggina 2022/23: l’elenco completo

Portieri

Colombi Simone (2025)

Ravaglia Federico (prestito)

Lorenzo Lofaro

Difensori

Aya Ramzi (2023)

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Dutu Eduard (prestito)

Franco Damiano (2024)

Gagliolo Riccardo (2024)

Giraudo Federico (2025)

Liotti Daniele (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Centrocampisti

Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Eijaki Yassin (2025)

Faty Ricardo (2023)

Gavioli Lorenzo (2023)

Laribi Karim (2023)

Lorenzo Lollo (pluriennale non specificato)

Lombardi Alessandro (2025)

Marcucci Andrea (2023)

Obi Joel (2025)

Ricci Federico (2024)

Situm Mario (2023)

Attaccanti

Canotto Luigi (2024)

Cicerelli (prestito con diritto di riscatto)

Di Stefano Lorenzo (prestito)

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Montalto Adriano (2024)

Provazza Alessandro

Rivas Rigoberto (2025)

CALCIATORI IN PRESTITO TORNATI ALLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA

Turati (Sassuolo)

Micai (Salernitana)

Amione (Hellas Verona)

Di Chiara (Perugia)

Adjapong (Sassuolo)

Folorunsho (Napoli)

Kupisz (Pordenone) ma c’è diritto di riscatto

Cortinovis (Atalanta)

Lombardi (Lazio)

Tumminello (Atalanta)

CALCIATORI CHE NON HANNO RINNOVATO IL PROPRIO CONTRATTO O SONO STATI CEDUTI

Hetemaj

Aglietti

Stavropoulos

Lakicevic

Denis

Bezzon

Bianchi

Bellomo

La nuova probabile formazione della Reggina 2022/23 di mister Filippo Inzaghi

Nuovi calciatori, nuovo allenatore, cambiano certamente le strategie, le interpretazioni di gioco, i moduli e anche le pedine in campo. Il tecnico Filippo Inzaghi, da queste prime uscite stagionali, sembra voler decisamente puntare sul 4-3-3 e lo dimostrano anche gli acquisti degli esterni che ha messo a segno il ds Taibi. Ma andiamo per ordine. In porta il titolare dovrebbe essere al momento Colombi, ma è solo un fattore legato all’età, perché il più giovane Ravaglia farà di tutto per guadagnarsi il posto e saranno quindi gli allenamenti e le prestazioni in campo a decidere le gerarchie.

In difesa Pierozzi sulla destra e Giraudo sulla sinistra partono in vantaggio. Tra i centrali Camporese, Gagliolo e Cionek si giocano due maglie per tre. A centrocampo Crisetig parte in vantaggio nel ruolo da regista, come mezzali Obi e Lombardi (già in forma durante questa prima parte di preparazione estiva) sembrano essere favoriti rispetto a Lollo e Agostinelli. Nel reparto offensivo c’è qualche dubbio in più: come detto sulle ali i titolari dovrebbero essere Canotto e Cicerelli, ma Rivas e un Ricci voglioso di riscattarsi premono per guadagnare terreno e la stima dell’allenatore. Al centro del reparto Montalto detiene le redini, ma l’ipotesi Menez falso nueve non può essere scartata. Di seguito lo schema con la momentanea probabile formazione tipo.