17 Luglio 2022 15:46

Drammatico incidente stradale a Trebisacce, autoarticolato vola dal viadotto: muore un 59enne della provincia di Messina

E’ Salvatore Perdichizzi, 59enne di Barcellona Pozzo di Gotto, cittadina della provincia di Messina, l’uomo morto nell’incidente sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento un autoarticolato si è ribaltato, finendo fuori strada sotto un ponte nel territorio comunale di Trebisacce.

L’uomo sarebbe deceduto sul colpo rimanendo incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118.