De Luca arriva a Palermo: “esperienza bellissima ed unica”

29 Luglio 2022 18:00

Cateno De Luca commenta il suo “cammino verso Palermo” che in 10 giorni lo ha visto percorrere più di 350 km e attraversare 50 comuni

“E’ stata un’esperienza bellissima ed unica”. Così il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca commenta il suo “cammino verso Palermo” che in 10 giorni lo ha visto percorrere più di 350 km e attraversare 50 comuni. Ed è stata un’occasione per incontrare la gente lungo la strada e far conoscere la sua proposta di governo della Sicilia. Domani, sabato 30 luglio alle ore 10 al ritrovo Santoro in piazza Indipendenza a Palermo, De Luca traccerà il bilancio dell’esperienza del suo cammino cominciato il 20 luglio scorso da Fiumedinisi.

Giorno dopo giorno il leader di Sicilia Vera, toccando i vari comuni della fascia tirrenica, ha presentato i punti programmatici alla base della sua proposta di governo della Regione e ha avuto modo di confrontarsi con quanti lo hanno accolto. Domani De Luca tirerà le fila di questi dieci giorni e illustrerà alla stampa il suo progetto di liberazione della Sicilia.