Reggio Calabria: S.A.D.Ma.T. aiuterà due cittadini in situazione di disagio

16 Giugno 2022 17:56

Le modalità di richiesta

S.A.D.Ma.T. ODV, ente no profit che opera dal 1994 nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, ha deciso di destinare i fondi raccolti in occasione degli eventi di Natale e Pasqua per garantire assistenza socio-assistenziale per tre mesi a due utenti in situazione di disagio. Considerate le numerose richieste sarà stilata una graduatoria in base i seguenti requisiti:

Residenza nel comune di Reggio; Maggiore età; Patologie croniche invalidanti;

“I soggetti interessati dovranno inviare la domanda in carta libera all’indirizzo mail sadmatrc@libero.it, allegando autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 della situazione clinica attuale. Le prestazioni saranno erogate GRATUITAMENTE. La domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 12 del giorno 24 giugno 2022. Documenti da allegare: documento d’identità; codice fiscale; autorizzazione trattamento dati personali e sensibili ai sensi della vigente normativa sulla privacy; autocertificazione patologie esistenti . C’è una Gardenia che continua a fiorire per dare speranza a chi lotta contro i tumori in fase terminale: è la Gardenia del SADMaT, un’icona delle cure domiciliari!”, si legge nella nota dell’associazione di volontariato.