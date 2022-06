Per la Rai Taormina “è in provincia di Catania”

29 Giugno 2022 12:07

L’errore del Tg1 Mattina non è passato inosservato ai cittadini di Messina

Una gaffe che non ha fatto certo piacere ai messinesi quella commessa ieri dalla Rai. Sui social è esploso un enorme dibattito sull’errore commesso durante un collegamento del Tg 1, quando nella descrizione dell’inviato che si trovava a Taormina, accanto al nome della nota località siciliana, è stata inserita la sigla della provincia di Catania, e non quella di Messina, come invece dovrebbe essere. Come si può percepire dai tanti post pubblicati dai cittadini su Facebook e Twitter, la situazione si era già verificata in passato e, dunque, fa discutere perché ha l’“aggravante della recidiva”.

Il collegamento del Tg1 Mattina da Taormina con la scritta Ct, cioè in provincia di Catania, è la dimostrazione che in molti pensano davvero che la perla dello Jonio faccia parte del territorio etneo. Certo è che dal punto di vista geografico, data la vicinanza col vulcano, qualcuno potrebbe essere tratto in inganno. Ma che l’errore sia commesso dal servizio d’informazione nazionale ha generato ancor di più indignazione.