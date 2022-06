Morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica

27 Giugno 2022 10:54

Morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: era uno degli uomini più ricchi d’Italia

Su gli occhiali neri, è morta una delle figure più importanti dell’ottica italiana. Si è spento presso l’ospedale San Raffaele di Milano, nel quale era ricoverato, Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, il più grande sistema distributivo del mondo dell’ottica. Aveva 87 anni. Del Vecchio era uno degli uomini più ricchi d’Italia, maggior azionista di Mediobanca e di Generali, nonchè creatore di un impero partito dal Bellunese e cresciuto fino a diventare un brand mondiale. Forbes ha valutato il suo patrimonio in 27.3 miliardi di dollari: era il secondo uomo più ricco d’Italia e il 62° al mondo.

Nato a Milano nel 1935, ha vissuto nell’orfanotrofio di dei Martinitt. Ha iniziato a lavorare a 14 anni alla Johnson come garzone, mentre ancora studiava. Successivamente il trasferimento a Belluno, dove la comunità montana aveva offerto terreno a chi avesse avviato un’azienda sul territorio. All’età di 26 anni Del Vecchio iniziò l’avventura di Luxottica, prima come terzista e poi come produttore di occhiali finiti. Dal 1969 è diventato il proprietario unico dell’azienda, divenuta nel tempo un brand internazionale. Nel 2017 la fusione con Essilor.