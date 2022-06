Lamezia: l’Associazione culturale San Nicola ricorda il giudice Gaspare Porchia

19 Giugno 2022 18:36

L’Associazione culturale San Nicola ricorda il giudice Gaspare Porchia, lametino illustre, figura esemplare rimasta impressa nella memoria della comunità locale per le sue doti umane e professionali. Il momento celebrativo si terrà domani, 20 giugno 2022, a partire dalle 19 nella sede dell’associazione in via Porchio a Sambiase. Ad introdurre l’iniziativa sarà il presidente del sodalizio, Pino Morabito; a delinearne l’alto profilo morale e a ripercorrerne la brillante carriera sarà Salvatore De Biase, poeta e scrittore. Nel corso dell’incontro saranno anche declamate delle poesie scritte in onore del giudice Porchia da due noti poeti lametini: Salvatore Borelli e Ciccio Scalise.

Gaspare Porchia nacque nel 1912 a Sambiase; dopo aver frequentato il Liceo Galluppi di Catanzaro si laureò all’Università di Napoli nel 1938. La carriera di magistrato fu caratterizzata da una lunga sequenza di importanti incarichi, tra cui la presidenza di sezione della Corte d’Appello e la presidenza onoraria della Corte di Cassazione. Inoltre, ricevette anche l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Uomo di grande preparazione e fine intellettuale, era molto legato alla famiglia ed era considerato una vera e propria ‘istituzione’ per la città di Lamezia. All’incontro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale di Lamezia, parteciperanno anche i familiari del giudice Porchia.