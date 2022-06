Carburanti, riprendono i rialzi dei prezzi di benzina e diesel

22 Giugno 2022 09:38

Movimento al rialzo sulla rete carburanti questa mattina

Movimento al rialzo sulla rete carburanti questa mattina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana Eni è salita di 20 millesimi su benzina e diesel. In Mediterraneo la benzina ha messo a segno il secondo rialzo consecutivo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,071 euro/litro (invariato, compagnie 2,077, pompe bianche 2,058), diesel a 2,033 euro/litro (+4, compagnie 2,034, pompe bianche 2,029). Benzina servito a 2,199 euro/litro (+2, compagnie 2,242, pompe bianche 2,114), diesel a 2,165 euro/litro (+6, compagnie 2,206, pompe bianche 2,085). Gpl servito a 0,828 euro/litro (+1, compagnie 0,836, pompe bianche 0,817), metano servito a 1,843 euro/kg (+14, compagnie 1,873, pompe bianche 1,818), Gnl 1,950 euro/kg (-3, compagnie 1,956 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 995 euro per mille litri (+21, valori arrotondati), diesel a 1129 euro per mille litri (-3 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1473,68 euro per mille litri, diesel a 1496,14 euro per mille litri.