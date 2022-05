“Tesori di Calabria”, il nuovo libro di Chiara Cipolla incanta i bambini con il fascino di questa terra

8 Maggio 2022 12:15

E’ appena uscito il nuovo libro da leggere e colorare di Chiara Cipolla: “Tesori di Calabria”, pubblicato da Laruffa editore, accompagna i bambini in un affascinante viaggio alla scoperta della storia e delle bellezze calabresi

Un viaggio lungo la Calabria alla scoperta dei tuoi tesori, con tanti disegni da colorare sotto la guida di Bianca, Niccolò e Giorgia, i tre ragazzi che accompagnano i lettori nel nuovo libro di Chiara Cipolla, “Tesori di Calabria“, pubblicato ad Aprile 2022 da Laruffa Editore. Il volume si conclude con i Bronzi di Riace che dicono “Viva la Calabria”, dopo un viaggio storico artistico molto appassionato per le bellezze calabresi da scoprire, leggere e colorare insieme. Il libro, dedicato a bambini e ragazzi che vogliono approfondire le loro conoscenze e passioni sulla storia e sulla cultura della Calabria, è di 50 pagine e costa appena sei euro. Si può acquistare anche online ed è un ottimo strumento di scoperta e conoscenza per i più piccoli, accompagnati dall’autrice alla scoperta di antiche leggende e suggestioni epiche lungo la millenaria storia calabrese, legata ai luoghi più simbolici e rappresentativi, da Papasidero a Scilla, da Gerace a Crotone, da Stilo a Rossano, da Diamante a Locri ripercorrendo tutte le civiltà che hanno influenzato questa terra con i loro usi e costumi, dai Bruzi ai Greci, dai Romani ai Bizantini, dai Normanni ad Angioini e Aragonesi. Nel volume sono celebrate anche le antiche colonie greche, e i simboli più rappresentativi della mitologica storia di Calabria.

Chiara Cipolla è una famosa autrice e illustratrice: “Scrivo e disegno libri per ragazzi dal 2011. Con il mio lavoro vorrei trasmettere l’amore per i viaggi, le lontane civiltà e la storia ai bambini… e agli adulti che non hanno mai smesso di sentirsi tali!” ha scritto sul suo sito internet. Quello pubblicato da Laruffa è il suo primo libro sulla Calabria.