La scoperta di Sebastian Colnaghi: in Sicilia serpenti che imitano il comportamento dei serpenti a sonagli

2 Maggio 2022 10:46

Un team di ricercatori italiani, fra i quali era presente il siciliano Sebastian Colnaghi, ha scoperto il comportamento di alcuni serpenti che imitano i serpenti a sonagli

Importante scoperta in ambito scientifico riguardante il comportamento di alcuni serpenti che utilizzano un metodo di difesa simile a quello dei serpenti a sonagli. La scoperta è arrivata dal team di ricercatori italiani guidato dall’erpetologo Matteo R. Di Nicola con una risonanza in Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania dove sono state condotte parte delle esplorazioni. La scoperta ha trovato riconoscimento nella pubblicazione online di un articolo scientifico da parte della rivista Herpetology Notes, che reca le firme dei ricercatori Matteo R. Di Nicola, Valerio Giovanni Russo, Andrea Senese, Francesco Paolo Faraone.

All’opera di ricerca ha collaborato anche il siracusano Sebastian Colnaghi, ambientalista e influencer di 21 anni, noto in Sicilia per il suo impegno a difesa del territorio e dell’ambiente, incluso negli autori dell’articolo scientifico per avere fornito una video-documentazione del comportamento di “tail vibrating” ad opera di un Saettone occhirossi (Zamenis lineatus) osservato a Licata (AG). Questo comportamento di difesa era stato osservato e descritto fino ad oggi solo per la specie affine “Zamenis longissimus” ma mai per “Zamenis lineatus”.