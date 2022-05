San Fratello: giornata di educazione ambientale per celebrare le piante

18 Maggio 2022 17:14

Il Fascination of Plants Day 2022 a San Fratello

Svolto oggi a San Fratello, presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo statale, l’appuntamento riservato alla sesta giornata internazionale “Fascination of Plants Day” 2022, sotto l’egida dell’European Plant Science Organisation (EPSO). I lavori sono stati aperti dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Acquedolci, Giuseppa Trifirò, con la presenza dell’Amministrazione comunale di San Fratello rappresentata dal Sindaco Salvatore Sidoti Pinto e dall’Assessore all’Istruzione Anna Calcò. Gli interventi previsti, a cura della struttura di educazione ambientale del Parco, che da anni svolge un compito specifico presso gli istituti del comprensorio, hanno portato all’attenzione delle classi presenti – circa un centinaio di studenti – il ruolo delle piante. Dalle stagioni dell’albero alla descrizione degli alberi monumentali dei Nebrodi. E ancora come riconoscere un albero, quali e quante specie vegetali presenti sul territorio. Questi alcuni dei temi trattati da Rita Pioppo, Gino Fabio, Ignazio Digangi, con l’obiettivo di far appassionare i presenti all’affascinante mondo delle piante e far conoscere il ruolo dell’Ente Parco sull’argomento. Giornata conclusa dall’intervento del Presidente Domenico Barbuzza, che ha invitato i presenti ad amare e visitare il territorio dei Nebrodi per imparare a rispettare e tutelare l’ambiente.