Reggio Calabria, la simulazione di un incidente e i primi soccorsi di ambulanza e Polizia Locale | FOTO e VIDEO

11 Maggio 2022 18:32

Simulazione post incidente: arrivo ambulanza, soccorsi e rilievi Polizia Locale. Foto e video direttamente dal corso di Alta Formazione in materia di Polizia Stradale e Giudiziaria andato in scena oggi al centro civico di Ravagnese, zona Sud di Reggio Calabria

Dopo la simulazione dell’interrogatorio subito successivo a un omicidio, in quella che è una vera e propria scena del crimine, anche quella immediatamente successiva a un incidente. Si è tenuta sempre a Ravagnese, zona Sud di Reggio Calabria, durante il corso di Alta Formazione in materia di Polizia Stradale e Giudiziaria andato in scena oggi. Come anticipato, alle sedute teoriche della mattina, nel pomeriggio, in seguito al pranzo, sono seguite le simulazioni su strada ed al chiuso con la tecnica della “simulation scene crime”. Il teatro è la parte esterna del centro civico. Dalle foto a corredo dell’articolo si può vedere uno scontro auto-moto, con la prima vettura ammaccata e il mezzo a terra, così come chi era a bordo, un ragazzo completamente disteso in strada dolorante. Nel video in basso, invece, si possono seguire attentamente i passaggi dell’ambulanza, con l’arrivo immediato e i primi soccorsi. I volontari della Croce Rossa cercano di tenere alta l’attenzione del ferito, ponendogli di continuo domande per capire il suo stato piscologico. Poi l’arrivo della Polizia Locale e i rilievi del caso, mentre l’uomo viene trasportato in barella in ambulanza, prima di scappare via direzione ospedale. I passaggi dettagliati nelle foto e nel video qui di seguito.