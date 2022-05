Reggio Calabria: erasmus in Grecia per gli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Moscato” di Gallina

5 Maggio 2022 16:04

Reggio Calabria: partiranno domenica 8 maggio 2022 destinazione Grecia gli alunni della scuola secondaria di I grado “V.Asprea” dell’istituto Comprensivo “G. Moscato” che sono stati selezionati per la mobilità

Partiranno domenica 8 maggio 2022 destinazione Grecia gli alunni della scuola secondaria di I grado “V.Asprea” dell’istituto Comprensivo “G. Moscato” che sono stati selezionati per la mobilità. Gli alunni, nell’ambito del progetto “Local History”, presenteranno “Reggio Calabria” a Rodi. L’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Gallina, guidato dalla Dirigente Avv. Lucia Zavettieri, è l’unica scuola del Comune di Reggio Calabria ad aver attivato il progetto “Erasmus plus” per la mobilità del personale e degli studenti già nel primo ciclo di istruzione e cioè alle scuole medie, l’Istituto offre gratuitamente agli alunni il corso di preparazione pomeridiano per la certificazione di lingua inglese.