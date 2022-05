Reggio Calabria, giovedì 26 maggio l’evento culturale “Tra spazio e Bronzi” | INFO e DETTAGLI

17 Maggio 2022 15:47

Giovedì 26 maggio, in occasione del 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’evento culturale “Tra Spazio e Bronzi”

Giovedi 26 maggio, a partire dalle ore 20.00, in occasione del Cinquantesimo Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, avrà luogo un’iniziativa di grande livello culturale e scientifico organizzata dall’Associazione Incontriamoci Sempre: “Tra Spazio e Bronzi“, con ospiti due personaggi di livello internazionale, nella centralissima Piazza Camagna di Reggio Calabria, davanti al Bristrot Fragomeni, Roberto Furfaro e Daniele Castrizio!

L’ing.Aerospaziale Roberto Furfaro, originario di Roccella Jonica, vive in Arizona ed è Professore di Ingegneria dei Sistemi Aerospaziale e Direttore dello Space System Engineering laboratori dell’Università dell’Arizona, il centro con cui la NASA collabora per realizzare i progetti più importanti. Molti sono i riconoscimenti conseguiti negli ultimi anni negli Usa da parte dell’Ing. Furfaro, per la grande valenza scientifica.

Il Prof. Daniele Castrizio, Archeologo e Numismatico di livello Internazionale, grande conoscitore della storia Magno-Greca, di cui è un grande cultore, ha riacceso, grazie al suo lavoro scientifico e di ricerca assieme ad altre eccellenze reggine, il dibattito e la curiosità sui Bronzi di Riace, analizzando diversi aspetti sulle origini, i particolari, le lavorazioni ed altre novità che esporrà la sera del 26. Da evidenziare gli enormi successi nelle ultime conferenze al Vinitaly e ad Euroflora.

La serata in Piazza Camagna, si preannuncia ricca di spunti, anche grazie alla magistrale conduzione del presentatore Marco Mauro, che conosce benissimo i due illustri ospiti. Appuntamento, quindi, Giovedì 26 Maggio, dalle ore 20.00, in Piazza Camagna, a Reggio Calabria.