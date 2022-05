L’Etna tinge di bianco il Giro d’Italia: neve ad alta quota, panorama mozzafiato! | FOTO

10 Maggio 2022 11:52

L’Etna accoglie il Giro d’Italia con un panorama mozzafiato: il nero delle colate laviche fa da contrasto al bianco della neve ad alta quota

Il Giro d’Italia lascia l’Ungheria e arriva in Italia con la prima delle due tappe che si correranno in Sicilia. Etna grande protagonista della tappa odierna, non solo perchè si tratta della prima salita della Corsa Rosa 2022, ma anche per gli splendidi paesaggi che il vulcano offre ogni volta. Al nero delle colate laviche presenti sui tornanti che affronteranno i ciclisti, fa da contrasto la neve, presente solo ad alta quota, che imbianca i versanti più alti della montagna. Uno scenario suggestivo, documentato attraverso splendide foto social dagli appassionati di escursionismo. Uno spettacolo che solo la Sicilia può offrire.