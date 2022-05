Convention di Forza Italia a Napoli, Cannizzaro raggiante: “un partito che torna a credere in se stesso”

21 Maggio 2022 20:46

Convention di Forza Italia a Napoli, Berlusconi: “sono di nuovo in campo”. Il deputato reggino Cannizzaro soddisfatto

Si è conclusa a Napoli, all’auditorium della Mostra di Oltremare, con l’intervento di Silvio Berlusconi, la Convention di Forza Italia “L’Italia del futuro”. Il leader azzurro ha detto: “il centrodestra vince solo se incarna i valori liberali, cristiani, europeisti, atlantisti. I valori di Forza Italia. Siamo i soli a non dover chiedere scusa di nulla per il nostro passato. Ad essere stati sempre dalla parte della libertà, della democrazia, dell’Europa e dell’occidente”. Raggiante il deputato reggino Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud di Forza Italia: “la convention di Napoli ha regalato grandi soddisfazioni. Un partito che torna a credere in se stesso, che unisce. Insieme a tutti i colleghi, i dirigenti, i ministri, un immenso Silvio Berlusconi ha tenuto incollati tutti alle poltrone della gremita sala di Mostra d’Oltremare, con 3 temi principali: esteri, economia, Sud. La Calabria orgogliosamente presente. Grazie agli amici napoletani per l’accoglienza che ci hanno riservato tipica del Sud”, conclude. In alto la FOTOGALLERY.