Classifica generale Giro d’Italia 2022: van der Poel in maglia rosa dopo la 2ª tappa, Nibali a 30”

7 Maggio 2022 17:39

La classifica generale del Giro d’Italia 2022: van der Poel corre una strepitosa cronometro e mantiene la maglia rosa, davanti a Yates vincitore della seconda tappa, e Dumoulin. Nibali appena fuori dalla top 10

Si è corso contro il tempo quest’oggi al Giro d’Italia 2022. Appena conclusa la prova a cronometro sul tracciato di Budapest, valevole per la seconda tappa della Corsa Rosa. Grande prova di Simon Yates che grazie al successo odierno accorcia su Mathieu Van der Poel, secondo di giornata, ma ancora in maglia rosa con 11 secondi di vantaggio nella classifica generale. Completa il podio Tom Dumoulin a +16”. Buona la prova odierna di Vincenzo Nibali che, pur non essendo propriamente un cronoman, ha disputato una solida prestazione accumulando 30” di svantaggio nella generale.

La classifica generale del Giro d’Italia 2022

1) Mathieu van der Poel 4H47’11”

2) Simon Yates 11”

3) Tom Dumoulin 16”

4) Matteo Sobrero 24”

5) Wilco Kelderman 24”

6) Ben Tulett 24”

7) Toobias Foss 28”

8) Bauke Mollema 28”

9) Pello Bilbao Lopez de Armentia 29”

10) Mauro Schmid 29”

11) Joao Pedro Goncalves Almeida 30”

12) Vincenzo Nibali 30”

13) Richie Porte 33

14) Romain Bardet 35”

15) Richard Carapaz 35”

21) Mikel Landa Meana 44”

23) Jai Hindley 45”

24) Davide Formolo 46”

26) Domenico Pozzovivo 47”

29) Valerio Conti 47”

30) Pavel Sivakov 48”

32) Alejandro Valverde 52”

33) Diego Ulissi 53”

34) Miguel Angel Lopez Moreno 53”

39) Giulio Ciccone 01’01”

40) Attila Valter 01’02”

48) Emanuel Buchmann 01’08”