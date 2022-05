Cinquefrondi: al Centro Commerciale Peguy la finale di Miss Mondo Calabria

23 Maggio 2022 13:23

Cinquefrondi: sabato 28 Maggio la Finale Regionale di Miss Mondo Calabria

Sarà il Centro Commerciale Peguy ad ospitare la Finale Regionale del famoso concorso di bellezza. Infatti, la nota Agenzia calabrese “Andrea Cogliandro Eventi” che ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, e’ pronto ad un altro grandissimo evento, la Finale Regionale di Miss Mondo Calabria per eleggere la MISS MONDO CALABRIA 2022, evento che si terrà Sabato 28 Maggio al Centro Commerciale Peguy di Cinquefrondi (RC) con inizio alle ore 17.30.

Organizzato nella massima serietà e professionalità, saranno in gara oltre 20 bellissime concorrenti, curati dal make-up a cura del centro estetico ‘Beauty Elite’ di Reggio Calabria, Hair Stylist curato dal centro ‘Sofisticata bellezza’ di Marina di Gioiosa Jonica (RC) con la presenza dell’attuale MISS MONDO CALABRIA, la bellissima HIBA, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso.

Non ci resta che darvi appuntamento a Sabato 28 per scoprire la nuova Miss Mondo Calabria 2022.