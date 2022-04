Tonfo dell’Euro, è ai minimi storici da sempre. Vola il Rublo: ma la Russia non doveva andare in default?

28 Aprile 2022 15:22

Ulteriore crollo per l’Euro oggi sui mercati valutari internazionali: il tonfo della moneta unica preannuncia una nuova grande crisi continentale, mentre il rublo vola e Putin gongola

Situazione drammatica in queste ore per l’Euro sui mercati valutari. La moneta unica europea è in picchiata nel cambio con le altre principali valute internazionali ed è piombata nelle ultime ore addirittura a 1,0498 sul dollaro, ai minimi storici assoluti. Per capire l’entità del calo bisogna ricordare che a fronte del tasso di cambio di oggi, in cui 1 euro vale 1,05 dollari, meno di un anno fa a giugno 2021 il tasso era molto diverso con 1 euro che valeva 1,22 dollari. L’euro, quindi, in undici mesi ha perso 17 centesimi sul dollaro.

L’altra notizia importante di giornata sul fronte finanziario è il forte rialzo della Borsa di Mosca: dopo lo stop all’export di gas russo per Polonia e Bulgaria, l’economia russa si sta rafforzando ulteriormente. Cresce anche il rublo che nelle ultime ore ha guadagnato terreno sia sul dollaro (il tasso di cambio è sotto i 73 dollari per un rublo per la prima volta da due anni) che soprattutto sull’Euro, che adesso paga un tasso di cambio pari a 76,1 rubli per un euro. Mai, negli ultimi due anni, il Rublo era stato così forte sui mercati valutari internazionali.

Alla luce di questa situazione, dopo due mesi dalle rigide sanzioni che l’occidente ha imposto alla Russia per distruggere l’economia russa, ci chiediamo: ma non dovevano andare in default? O al contrario aveva forse ragione chi diceva che queste sanzioni avrebbero fatto più male a chi le imponeva rispetto a chi le avrebbe dovute subire?