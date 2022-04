8 Aprile 2022 12:14

Raccuja, chiusa temporaneamente al transito la strada provinciale 136. L’interdizione sarà in vigore domenica 10 aprile

La 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito della strada provinciale 136 Raccujese per consentire la processione con simulacro del Crocifisso con partenza dalla frazione S. Nicolò in direzione del centro abitato. L’interdizione sarà in vigore la prossima domenica 10 aprile, dalle ore 20 alle ore 22,30. Si suggerisce il seguente percorso alternativo: strada provinciale 137 – bivio Carrovetta – S. Antonino innesto con la strada provinciale 136.