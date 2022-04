Palizzi: domenica 1 maggio evento di pulizia della spiaggia, previsto anche un concerto live | INFO

28 Aprile 2022 16:39

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco Palizzi Calanchi per la pulizia della spiaggia e la promozione del paese situato sulla costa jonica

La domenica dell’1 maggio sarà all’insegna del rispetto della natura in provincia di Reggio Calabria. Parte infatti l’iniziativa della Pro Loco Palizzi Calanchi per la pulizia della spiaggia e la promozione del paese situato sulla costa jonica. Si tratta di una libera associazione fondata sul volontariato, apartitica e apolitica, che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica per il Comune di Palizzi. Nata dall’incontro di un gruppo di amici che hanno un ideale e che decidono sia arrivato il momento di realizzarlo: “un paese vivo, capace di riscoprire le

proprie ricchezze e di valorizzarle attraverso la collaborazione, l’inclusività e le buone pratiche”, si legge in una nota.

Lo scopo è mettere insieme tutte le risorse commerciali, sociali e politiche del territorio, nella convinzione che solo così facendo si possa sprigionare valore. Come prima iniziativa pubblica, l’associazione si rivolge all’ambiente: “l’inquinamento dei mari e sulle spiagge è una tra le più importanti questioni ambientali da affrontare e la quantità di rifiuti in spiaggia è ormai davvero allarmante. Il presente progetto ha lo scopo di sensibilizzare, tramite il volontariato e la raccolta di rifiuti dalle spiagge del comune, al problema dell’inquinamento. Per fare ciò, la Pro Loco Palizzi Calanchi organizza una serie di giornate dedicate alla raccolta della plastica, accompagnate da buona musica e in

compagnia delle attività commerciali del comune”.

Primo appuntamento, dunque domenica 1 maggio, alle ore 9.00 in Piazza dei Martiri. La realizzazione delle attività si avvarrà del supporto e della collaborazione di importanti realtà associative impegnate nella valorizzazione ambientale del territorio palizzese, delle attività commerciali, ristorative e di accoglienza aderenti presenti a Palizzi, nonché del

patrocinio del Comune di Palizzi. Alle ore 15, dopo aver consegnato il materiale raccolto, avverrà il ritorno in piazza e l’apertura delle attività commerciali. Infine, dalle ore 16.00, previsto il concerto live in Piazza dei Martiri (Palizzi Marina). Le attività della Pro Loco si possono seguire sui profili Facebook e Instagram e sul sito

www.prolocopalizzi.org. “La spiaggia non è di uno, ma è di tutti! Renderla pulita e salvaguardarla migliora l’ambiente e la nostra vita”, scrivono i volontari per spronare i concittadini a partecipare.