Juventus-Inter, le simulazioni di Vlahovic e De Ligt diventano virali: due ‘carezze’ costano una dura condanna all’estero |VIDEO

5 Aprile 2022 15:04

Le simulazioni di Vlahovic e De Ligt durante Juventus-Inter diventano virali: due ‘carezze’ costano una dura condanna all’estero

“È fastidioso vedere calciatore di 90 chili cascare come prugne“. Il commento di un grande come Zibì Boniek, ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” su Radio 1, la dice lunga. Le parole dell’ex calciatore polacco si riferiscono a due episodi accaduti durante Juventus-Inter. Nei concitati minuti finali, con la Juventus sotto di un gol nonostante la grande mole di occasioni create, i bianconeri le hanno provate tutte per agguantare il pareggio… anche con qualche sotterfugio.

Prima Vlahovic e poi De Ligt si sono lasciati andare in area, provando a ingannare l’arbitro che, fortunatamente, ha preferito sorvolare. L’attaccante serbo, sfiorato da D’Ambrosio dopo un contatto in area, si è lasciato svenire; il difensore olandese, appena toccato da un’involontaria manata di Darmian, ha simulato un colpo paragonato, dai social, allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. A proposito dei social. Le immagini dei due episodi sono diventate virali sui social, andando incontro a una dura condanna, specialmente dai tifosi abituati a guardare la Premier League, campionato in cui tali sceneggiate non sono ammesse. “Embarassing” e “Waht a clown…” alcuni fra i commenti più ‘tranquilli’.